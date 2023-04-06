



Глава МИД Израиля: никому не стоит нас испытывать

Министр иностранных дел Эли Коэн прокомментировал сегодняшние ракетные обстрелы.



Напомним, ночь Израиль подвергся атаке со стороны Газы, а днем с территории Ливана.



"Первый день Песаха, и в то время, как мы празднуем с семьей и друзьями, Израиль подвергается ракетным атакам с юга и севера. Это не случайность. Никому не стоит нас испытывать", - сказал он.



По словам главы внешнеполитического ведомства, Израиль мы примет все необходимые меры для защиты страны и народа.



"Я призываю международное сообщество решительно выступить против тех, кто несет ответственность за нападения на Израиль", - резюмировал он.

