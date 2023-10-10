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Глава МИД Израиля не присоединится к встрече европейских министров
10.10.2023 18:21 Алина Груднева

Глава МИД Израиля не присоединится к встрече европейских министров

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн отклонил приглашение главы европейской дипломатии Жозепа Борреля принять участие в экстренной встрече глав МИД ЕС в Брюсселе, которая запланирована на вечер, 10 октября.

"Пока мы хороним наших погибших и боремся с терроризмом, когда мир явно поддерживает Израиль, нет места теоретическим дискуссиям. Есть место только решительной и бескомпромиссной война против палестинского террора", — сказал источник из окружения Коэна.
 

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