



Глава МИД Израиля не присоединится к встрече европейских министров

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн отклонил приглашение главы европейской дипломатии Жозепа Борреля принять участие в экстренной встрече глав МИД ЕС в Брюсселе, которая запланирована на вечер, 10 октября.



"Пока мы хороним наших погибших и боремся с терроризмом, когда мир явно поддерживает Израиль, нет места теоретическим дискуссиям. Есть место только решительной и бескомпромиссной война против палестинского террора", — сказал источник из окружения Коэна.

