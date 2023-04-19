Глава МИД Израиля: настала новая эра отношений с Азербайджаном
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн поблагодарил азербайджанского коллегу Джейхуна Байрамова за гостеприимство.
По словам главы израильского внешнеполитического ведомства, две недели назад он принял коллегу в Иерусалиме, когда тот прибыл на открытие посольства.
"Сегодня мы говорили об укреплении связей и развитии сотрудничества в сферах безопасности, экономики и многих других. Это новая эра в наших отношениях, которые имеют стратегическое значение", - сказал Коэн.
Напомним, что глава МИД Израиля находится с визитом в Азербайджане уже второй день подряд. Накануне он встретился с министром экономики Микаилом Джаббаровым, обсудив укрепление сотрудничества в этой сфере.
Сегодня он также провел переговоры с президентом страны Ильхамом Алиевым.