



Глава МИД Израиля: настала новая эра отношений с Азербайджаном

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн поблагодарил азербайджанского коллегу Джейхуна Байрамова за гостеприимство.



По словам главы израильского внешнеполитического ведомства, две недели назад он принял коллегу в Иерусалиме, когда тот прибыл на открытие посольства.



"Сегодня мы говорили об укреплении связей и развитии сотрудничества в сферах безопасности, экономики и многих других. Это новая эра в наших отношениях, которые имеют стратегическое значение", - сказал Коэн.



Напомним, что глава МИД Израиля находится с визитом в Азербайджане уже второй день подряд. Накануне он встретился с министром экономики Микаилом Джаббаровым, обсудив укрепление сотрудничества в этой сфере.



Сегодня он также провел переговоры с президентом страны Ильхамом Алиевым.

