



Главы МИД Израиля и Украины провели переговоры: что известно

В четверг, 19 января, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Израиля Эли Коэна с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.



Глава израильского внешнеполитического ведомства выразил желание посетить Киев при ближайшей возможности.



Более того, он проинформировал украинского коллегу о возвращении посольства Израиля в Киеве к полноценной работе в течение 60 дней.



Также Коэн пообещал продолжить гуманитарную помощь с упором на восстановление энергетической инфраструктуры.



Он призвал Кулебу сотрудничать в борьбе с Корпусом стражей исламской революции и добиться признания его террористической организацией в европейских странах.



Коэн выразил свои соболезнования в связи со вчерашним крушением вертолета под Киевом, в результате которого погибли министр внутренних дел Украины, правительственные чиновники и несколько детей.







