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Главы МИД Израиля и Украины провели переговоры: что известно
19.01.2023 17:27 Алина Груднева

Главы МИД Израиля и Украины провели переговоры: что известно

В четверг, 19 января, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Израиля Эли Коэна с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Глава израильского внешнеполитического ведомства выразил желание посетить Киев при ближайшей возможности.

Более того, он проинформировал украинского коллегу о возвращении посольства Израиля в Киеве к полноценной работе в течение 60 дней.

Также Коэн пообещал продолжить гуманитарную помощь с упором на восстановление энергетической инфраструктуры. 

Он призвал Кулебу сотрудничать в борьбе с Корпусом стражей исламской революции и добиться признания его террористической организацией в европейских странах.

Коэн выразил свои соболезнования в связи со вчерашним крушением вертолета под Киевом, в результате которого погибли министр внутренних дел Украины, правительственные чиновники и несколько детей.



 

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