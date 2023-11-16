



Глава МИД Израиля: Европа и мир должны объединиться для освобождения Газы

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн призвал Европу и весь цивилизованный мир объединиться для освобождения Газы от контроля террористической организации ХАМАС.



Такое заявление он сделал после визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в кибуц Беэри, который подвергся зверской атаке 7 октября.



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"Израиль будет продолжать войну столько, сколько потребуется, пока мы не свергнем власть ХАМАСа и не вернем всех 239 похищенных. Мы просим международное сообщество поддержать Израиль, чтобы освободить Газу из-под контроля ХАМАСа", - призвал он.



По словам Коэна, есть только одна сторона, ответственная за войну - это ХАМАС, который совершает злодеяния хуже, чем ИГИЛ.



"Визит Борреля имеет большое значение для продолжения международной поддержки права Израиля на самооборону. Весь цивилизованный мир должен понять, что если Израиль не уничтожит ХАМАС, они будут следующими в очереди: следующим будет Запад", - предупредил он.