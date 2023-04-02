



Глава МИД Израиля Эли Коэн посетит Азербайджан после Песаха

После того, как на прошлой неделе кавказская страна открыла свое посольство в Израиле, министр иностранных дел Эли Коэн отправится в Азербайджан после праздника Песах.



Он должен вылететь 18 апреля, а следующий день проведет с государственным визитом в Баку, где, как ожидается, встретится с президентом Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.



Министерство иностранных дел также изучает возможность вылета Коэна в Ашхабад, столицу Туркменистана, 20-го числа, чтобы открыть там посольство Израиля.



Визит, вероятно, предназначен для того, чтобы послать сигнал Тегерану. Ашхабад находится всего в 15 милях от Ирана, а Азербайджан является заманчивым партнером для Израиля, поскольку он также находится на северной границе Ирана. В зарубежных сообщениях указывается, что Баку, вероятно, позволит Израилю использовать базы на своей территории для запуска разведывательных полетов над Ираном и отправки оперативников в страну для срыва его ядерной программы. Кроме того, Азербайджан обеспечивает 30 процентов нефти Израиля.



Напряженность в отношениях между Ираном и Азербайджаном резко возросла после нагорно-карабахского конфликта 2020 года, в ходе которого Израиль предоставил Баку ключевые системы вооружений.

