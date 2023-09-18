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Глава МИД Израиля: антиправительственные протесты в США - незаконны
18.09.2023 14:50 Алина Груднева

Глава МИД Израиля: антиправительственные протесты в США - незаконны

Министр иностранных дел Эли Коэн считает "нелегитимными" антиправительственные протесты в США, которые организованы из-за приезда премьер-министра Биньямина Нетаниягу для участия в заседании Генассамблеи ООН.

"Протесты против Нетаниягу за границей и клевета на него в Израиле переходят красную черту и являются незаконными", - сказал он.

По словам министра, демонстрации организуют люди, которые "призывают к неповиновению и вывозят деньги из страны".

"Они собственными руками наносят ущерб безопасности и экономике Израиля", - добавил Коэн.
 

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