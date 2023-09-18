



Глава МИД Израиля: антиправительственные протесты в США - незаконны

Министр иностранных дел Эли Коэн считает "нелегитимными" антиправительственные протесты в США, которые организованы из-за приезда премьер-министра Биньямина Нетаниягу для участия в заседании Генассамблеи ООН.



"Протесты против Нетаниягу за границей и клевета на него в Израиле переходят красную черту и являются незаконными", - сказал он.



По словам министра, демонстрации организуют люди, которые "призывают к неповиновению и вывозят деньги из страны".



"Они собственными руками наносят ущерб безопасности и экономике Израиля", - добавил Коэн.

