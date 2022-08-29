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Глава МИД Ирана встретится с Лавровым в Москве: детали
29.08.2022 22:36 Ольга Белозерова

Глава МИД Ирана встретится с Лавровым в Москве: детали

Глава МИДа Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан прибудет с визитом в Москву, где встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как сообщили в МИДе РФ, встреча двух министров состоится 31 августа.

Стороны намерены обсудить ситуацию вокруг СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе) и проекты РФ и Ирана в разных сферах.

Кроме этого, Лавров и Абдоллахиан обсудят "положение дел в Украине, Сирии, Афганистане, Закавказье и вокруг Каспийского моря". 

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