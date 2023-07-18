



Глава МИД Ирана внезапно заступился за Украину перед Россией

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян внезапно заступился за Украину перед Россией.



По данным Nournews, глава иранского внешнеполитического ведомства призвал Москву сесть за стол переговоров, чтобы прекратить эту войну.



"Мы верим в территориальную целостность каждой страны, включая Украину, которая должна быть главным приоритетом всех стран на основе международного права, и, конечно же, мы продолжаем настаивать на окончании войны путем политического диалога", — подчеркнул он.



Соответствующее заявление Абдоллахиян сделал на фоне скандала из-за заявления России относительно статуса островов в районе Ормузского пролива. В Москве оспорили суверенитет Ирана над островами Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб, из-за чего российский посол был вызван в МИД для разъяснений.



"Разъяснения российских властей мы не считаем достаточными и не приемлем повторения этой практики со стороны России или какой-либо другой стороны в отношении территориальной целостности Ирана", — возмутился он.

