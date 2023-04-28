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Глава МИД Ирана об открытии посольства в Саудии: в ближайшие дни
28.04.2023 20:12 Алина Груднева

Глава МИД Ирана об открытии посольства в Саудии: в ближайшие дни

Взаимное открытие посольств Ирана и Саудовской Аравии в обеих странах состоится "в ближайшие дни".

Такое заявление сделал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, находясь с официальным визитом в Ливане.

Конкретную дату открытия посольств двух стран, которые восстанавливают дипломатические отношения, он называть не стал.

Напомним, что Абдоллахиан встретился сегодня с генсеком "Хизбаллы" Хасаном Насралой, после чего отправился на ливанскую границу с Израилем.

 

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