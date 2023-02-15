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Глава МИД Иордании впервые с начала сирийского конфликта посетил Дамаск
15.02.2023 20:04 Ирина Демьянова

Глава МИД Иордании впервые с начала сирийского конфликта посетил Дамаск

Министр иностранных дел Иордании прибыл в Дамаск в среду в рамках первого визита такого высокого уровня после начала сирийского конфликта. Затем он отправится в Турцию, чтобы продемонстрировать солидарность после землетрясения, сообщил официальный источник.

Во время визита будут обсуждаться гуманитарные потребности и то, как соседняя Иордания, принимающая десятки тысяч сирийских беженцев, может помочь в текущих операциях по оказанию помощи.
 

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