



Глава МИД Иордании об обстреле из Ливана: сами виноваты

Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади прокомментировал массированный обстрел израильской территории из Ливана.



По данным Al-Hadat, соответствующее заявление он сделал вечером, 6 апреля.



Он обвинил Израиль в том, что тот "сам виноват" в массированном обстреле.



"Ситуация на израильско-ливанской границе является результатом израильской агрессии в мечети Аль-Акса. Уважение прав палестинцев предотвратило бы вспышку насилия", - сказал он.

