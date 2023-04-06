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Глава МИД Иордании об обстреле из Ливана: сами виноваты
06.04.2023 19:53 Алина Груднева

Глава МИД Иордании об обстреле из Ливана: сами виноваты

Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади прокомментировал массированный обстрел израильской территории из Ливана.

По данным Al-Hadat, соответствующее заявление он сделал вечером, 6 апреля.

Он обвинил Израиль в том, что тот "сам виноват" в массированном обстреле.

"Ситуация на израильско-ливанской границе является результатом израильской агрессии в мечети Аль-Акса. Уважение прав палестинцев предотвратило бы вспышку насилия", - сказал он.
 

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