



Глава МИД Германии: Путин и Си Цзиньпин - диктаторы

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обозвала российского президента Владимира Путина и главу КНР Си Цзиньпина диктаторами.



Соответствующее заявление она сделала в интервью Fox News.



В частности, Бербок подтвердила, что Германия продолжит оказывать Украине поддержку столько, сколько потребуется.



"Если Путин выиграет эту войну, каким знаком это будет для других диктаторов в мире, таких как президент Си? Поэтому Украина должна выиграть эту войну", - подчеркнула она.