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Глава МИД Германии: Путин и Си Цзиньпин - диктаторы
16.09.2023 21:33 Алина Груднева

Глава МИД Германии: Путин и Си Цзиньпин - диктаторы

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обозвала российского президента Владимира Путина и главу КНР Си Цзиньпина диктаторами.

Соответствующее заявление она сделала в интервью Fox News.

В частности, Бербок подтвердила, что Германия продолжит оказывать Украине поддержку столько, сколько потребуется.

"Если Путин выиграет эту войну, каким знаком это будет для других диктаторов в мире, таких как президент Си? Поэтому Украина должна выиграть эту войну", - подчеркнула она.

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