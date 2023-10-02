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Глава МИД Германии: ЕС расширится от Лиссабона до Луганска
02.10.2023 13:02 Анатолий Кравченко

Глава МИД Германии: ЕС расширится от Лиссабона до Луганска

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", во время неформальной встречи министров стран ЕС в Киеве, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в ближайшее время Евросоющ расширится от Лиссабона до Луганска.

По словам Бербок, с каждым освобожденным метром своих территорий, Украина приближается к ЕС.

Глава МИД Германии заверила, что европейские страны будут оказывать всестороннюю поддержку на пути Украины в ЕС. Бербок отметила, что даже на фоне российской агрессии, Украина способна проводить реформы.
 

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