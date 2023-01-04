



Глава МИД ФРГ: Путин не думает ни о чем, кроме уничтожения Украины

Президента России Владимира Путина не заботит ничего, кроме уничтожения Украины.



Такое заявление на конференции в Лиссабоне сделал министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.



"Европейский Союз испробовал все, чтобы остановить войну в Украине, но Путин не думает ни о чем, кроме уничтожения Украины", - отметила она.



По словам главы внешнеполитического ведомства Германии, из-за такой решимости Путина необходимо и дальше предоставлять Украине оружие, чтобы страна могла защитить себя и свой народ.

