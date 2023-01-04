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Глава МИД ФРГ: Путин не думает ни о чем, кроме уничтожения Украины
04.01.2023 13:35 Алина Груднева

Глава МИД ФРГ: Путин не думает ни о чем, кроме уничтожения Украины

Президента России Владимира Путина не заботит ничего, кроме уничтожения Украины.

Такое заявление на конференции в Лиссабоне сделал министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Европейский Союз испробовал все, чтобы остановить войну в Украине, но Путин не думает ни о чем, кроме уничтожения Украины", - отметила она.

По словам главы внешнеполитического ведомства Германии, из-за такой решимости Путина необходимо и дальше предоставлять Украине оружие, чтобы страна могла защитить себя и свой народ.
 

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