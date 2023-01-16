



Глава МИД ФРГ: нужно создать спецтрибунал для преследования лидеров РФ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к созданию специального международного трибунала для судебного преследования российских лидеров из-за вторжения в Украину.



"Что необходимо, так это трибунал, который мог бы расследовать деятельность российского руководства и предать его суду", — сказала Бербок в Академии международного права в Гааге.



Она подчеркнула, что украинское правительство по понятным причинам обеспокоено тем, что РФ не может быть привлечена к ответственности за свою агрессию в Международном уголовном суде, поскольку МУС рассматривает только дела, в которых истец и ответчик являются членами суда, или дело передается Совбез ООН.



"Мы говорили с Украиной и нашими партнерами о работе над идеей создания специального трибунала по агрессии против Украины", — отметила Бербок.



По ее словам, такой орган мог бы получить свою юрисдикцию из украинского уголовного права. Также его можно было бы дополнить международными элементами за пределами Украины, при финансовой поддержке партнеров и международных прокуроров и судей.