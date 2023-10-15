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Глава МИД Франции прибыла в Израиль с визитом солидарности | Фото: МИД Израиля
15.10.2023 12:48 Алина Груднева

Глава МИД Франции прибыла в Израиль с визитом солидарности

В воскресенье, 15 октября, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла в Израиль с визитом солидарности.

По данным 12-го канала израильского ТВ, ее встретил глава МИД Израиля Эли Коэн в Ашкелоне.

На встрече также присутствовали члены семей похищенных террористами.

Коэн провел коллеге экскурсию по больнице "Барзилай". Там министры пообщались с ранеными в результате террористических нападени, в том числе с детьми, получившими ранения в Нетив ха-Тара.

Колонна пообещал оказать помощь в возвращении похищенных. Также стороны оценили ущерб, нанесенный медицинскому центру в результате ракетных обстрелов.

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