



Глава МИД Франции прибыла в Израиль с визитом солидарности

В воскресенье, 15 октября, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла в Израиль с визитом солидарности.



По данным 12-го канала израильского ТВ, ее встретил глава МИД Израиля Эли Коэн в Ашкелоне.



На встрече также присутствовали члены семей похищенных террористами.



Коэн провел коллеге экскурсию по больнице "Барзилай". Там министры пообщались с ранеными в результате террористических нападени, в том числе с детьми, получившими ранения в Нетив ха-Тара.



Колонна пообещал оказать помощь в возвращении похищенных. Также стороны оценили ущерб, нанесенный медицинскому центру в результате ракетных обстрелов.