Новости » Политика
Глава МИД Франции посетит Бейрут
13.10.2022 17:01 Алина Груднева

Глава МИД Франции посетит Бейрут

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна посетит 13 октября Бейрут.

 
Ожидается, что она встретится с президентом Ливана Мишелем Ауном, премьер-министром и спикер парламента.
 
По данным Quai d’Orsay, ее визит станет возможностью отметить историческое соглашение с Израилем о демаркации морской границы. Франция активно участвовала вместе с другими международными партнерами в переговорах.
 
Накануне премьер-министр Израиля Яир Лапид похвалил Францию ​​во время пресс-конференции, посвященной сделке.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы