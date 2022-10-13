Глава МИД Франции посетит Бейрут
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна посетит 13 октября Бейрут.
Ожидается, что она встретится с президентом Ливана Мишелем Ауном, премьер-министром и спикер парламента.
По данным Quai d’Orsay, ее визит станет возможностью отметить историческое соглашение с Израилем о демаркации морской границы. Франция активно участвовала вместе с другими международными партнерами в переговорах.
Накануне премьер-министр Израиля Яир Лапид похвалил Францию во время пресс-конференции, посвященной сделке.