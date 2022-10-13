



Глава МИД Франции посетит Бейрут

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна посетит 13 октября Бейрут.

Ожидается, что она встретится с президентом Ливана Мишелем Ауном, премьер-министром и спикер парламента.

По данным Quai d’Orsay, ее визит станет возможностью отметить историческое соглашение с Израилем о демаркации морской границы. Франция активно участвовала вместе с другими международными партнерами в переговорах.

Накануне премьер-министр Израиля Яир Лапид похвалил Францию ​​во время пресс-конференции, посвященной сделке.