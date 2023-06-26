



Глава МИД: Есть большая вероятность, что Нетаниягу посетит Киев

На закрытом заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне министр иностранных дел Эли Коэн заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу благосклонно рассматривает приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Киев. Об этом сообщает Walla.



“Даты пока нет, но есть большая вероятность, что это произойдет”, – цитирует слова Коэна издание.



В заявлении министра говорится, что МИД намерено вызвать посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, чтобы потребовать объяснения критики позицию Иерусалима в отношении Москвы и обвинений Израиля в тесном сотрудничестве с Россией.