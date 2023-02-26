



Глава МИД Египта впервые за десятилетие посетит Турцию и Сирию

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри завтра утром отправится в Турцию и Сирию, как сообщает его офис, с первым визитом за десятилетие напряженных отношений с обеими странами.



Поездка призвана продемонстрировать “солидарность с двумя странами и их братскими народами” после разрушительного землетрясения, которое произошло в Сирии и Турции в начале этого месяца, говорится в заявлении министерства иностранных дел.



Землетрясение силой 7,8 балла, произошедшее 6 февраля, унесло жизни более 46 000 человек в обеих странах.