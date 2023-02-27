



Глава МИД Египта отправился в Сирию впервые за 10 лет

В понедельник, 27 февраля, министр иностранных дел Египта Самех Шукри прибыл в Дамаск с первым официальным визитом за десятилетие.



Об этом сообщает SANA.



"Поездка демонстрирует солидарность с Сирией в связи с последствиями от землетрясения", -сказано в заявлении.



Шукри в аэропорту встретил его сирийский коллега Фейсал Мекдад. Глава египетского внешнеполитического ведомства также намерен посетить пострадавшую от землетрясений Турцию.



По данным МИД Египта, его оба визита являются посланием о солидарности с двумя пострадавшими странами.





