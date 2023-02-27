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Глава МИД Египта отправился в Сирию впервые за 10 лет
27.02.2023 14:25 Алина Груднева

Глава МИД Египта отправился в Сирию впервые за 10 лет

В понедельник, 27 февраля, министр иностранных дел Египта Самех Шукри прибыл в Дамаск с первым официальным визитом за десятилетие.

Об этом сообщает SANA.

"Поездка демонстрирует солидарность с Сирией в связи с последствиями от землетрясения", -сказано в заявлении.

Шукри в аэропорту встретил его сирийский коллега Фейсал Мекдад. Глава египетского внешнеполитического ведомства также намерен посетить пострадавшую от землетрясений Турцию.

По данным МИД Египта, его оба визита являются посланием о солидарности с двумя пострадавшими странами.


 

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