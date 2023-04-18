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Глава МИД: даже сегодня есть режим, который хочет уничтожить нас
18.04.2023 13:50 Алина Груднева

Глава МИД: даже сегодня есть режим, который хочет уничтожить нас

Министр иностранных дел Эли Коэн выступил на церемонии Йом ха-Шоа в штаб-квартире МИД в Иерусалиме по случаю Дня памяти жертв Холокоста.

Он напомнил, что даже сегодня есть те, кто угрожают Израилю и евреям по всему миру.

"В ходе своих визитов я часто слышу, как Израиль называют чудом, но мы должны помнить и напоминать, что и сегодня есть режим, призывающий к нашему уничтожению. Мы создали сильное государство и мощную армию, чтобы мы могли утверждать: "Никогда больше", - отметил он.
 

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