



Глава МИД: даже сегодня есть режим, который хочет уничтожить нас

Министр иностранных дел Эли Коэн выступил на церемонии Йом ха-Шоа в штаб-квартире МИД в Иерусалиме по случаю Дня памяти жертв Холокоста.



Он напомнил, что даже сегодня есть те, кто угрожают Израилю и евреям по всему миру.



"В ходе своих визитов я часто слышу, как Израиль называют чудом, но мы должны помнить и напоминать, что и сегодня есть режим, призывающий к нашему уничтожению. Мы создали сильное государство и мощную армию, чтобы мы могли утверждать: "Никогда больше", - отметил он.

