



Глава МИД Бельгии извинилась перед Украиной за незаконный визит в Крым

Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб объяснила свой визит в оккупированный Крым на встрече с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и признала нарушения при пересечении границы. Об этом говорится в совместном заявлении МИД Украины и Бельгии по итогам встречи министров в Праге.



"Министр Лябиб предоставила разъяснения относительно своей поездки в Украину (Крым): в прошлом году, как журналистка и режиссер-документалистка, она посетила город Севастополь в Крыму в нарушение законодательства Украины. Как режиссер документальных фильмов она воплощала проект, который демонстрировал, как Россия использовала культуру как силу и пропаганду, и как художники могли жить под притеснениями в такой сложный исторический период.



Она искренне сожалеет, что этот визит состоялся при таких обстоятельствах. Министр Лабиб всегда защищала суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, а также статус Крыма как неотъемлемой части Украины", - говорится в заявлении.



Лябиб лично заверила в поддержке и готовности Бельгии способствовать возвращению мира и восстановлению Украины.



"Министр Кулеба приветствовал искреннюю преданность Бельгии территориальной целостности Украины, а также вклад, который она делает в это", - говорится в заявлении.



В совместном заявлении не упоминается о возможности визита в Киев, несмотря на то, что ранее Лябиб заявляла о таком желании.