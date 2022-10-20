



Глава МИД Австралии: заявление об Иерусалиме было сделано не своевременно

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг признала, что время ее объявления об отмене решения предыдущего правительства о признании Иерусалима столицей Израиля, было не подходящим, поскольку в этот момент был Суккот.

Об этом говорится в ее статье для Australian Jewish News.

Она выразила сожаление по поводу того, что отход от давней позиции Австралии вызвал тревогу у еврейских общин. Она также обвинила бывшего премьера Скотта Моррисона, признавшего Иерусалим столицей Израиля в "цинизме".

"Австралия не будет навязывать свое мнение об окончательных границах, которые должны стать результатом мирных переговоров. Разумные люди могут не согласиться, как и многие читатели не согласятся со мной. Но я всегда буду с вами откровенна и не буду использовать этот вопрос для того, чтобы набирать очки", - сказала она.