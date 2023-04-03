



Глава МАГАТЭ посетит Россию

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Россию для обсуждения безопасности на Запорожской атомной электростанции.



По данным CNN, его визит состоится в среду, 5 апреля.



"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Калининград в среду в рамках текущих консультаций, направленных на обеспечение защиты ЗАЭС Украины во время военного конфликта", - сказано в сообщении.



По словам главы МИД Италии Антонио Таяни, Гросси подтвердил ему в ходе телефонного разговора, что намерен на этой неделе посетить Москву.



"Таяни подтвердил, что итальянское правительство решительно поддерживает эту перспективу, в том числе с учетом миссии, которую Гросси собирается предпринять в ближайшие дни в Москву", - сообщает МИД Италии.

