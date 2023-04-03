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Глава МАГАТЭ посетит Россию
03.04.2023 18:40 Алина Груднева

Глава МАГАТЭ посетит Россию

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Россию для обсуждения безопасности на  Запорожской атомной электростанции.

По данным CNN, его визит состоится в среду, 5 апреля.

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Калининград в среду в рамках текущих консультаций, направленных на обеспечение защиты ЗАЭС Украины во время военного конфликта", - сказано в сообщении.

По словам главы МИД Италии Антонио Таяни, Гросси подтвердил ему в ходе телефонного разговора, что намерен на этой неделе посетить Москву.

"Таяни подтвердил, что итальянское правительство решительно поддерживает эту перспективу, в том числе с учетом миссии, которую Гросси собирается предпринять в ближайшие дни в Москву", - сообщает МИД Италии.
 

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