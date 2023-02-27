



Глава МАГАТЭ посетит Иран после отчета об уране, обогащенном до 84%

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии посетит Тегеран в ближайшие дни на фоне споров относительно уровня обогащения урана.



Такое заявление сделал представитель Организации по атомной энергии Исламской Республики Бехруз Камалванди.



На прошлой неделе в МАГАТЭ сообщили, что Иран увеличил уровень обогащения урана до 84-процентной чистоты, что приближает Тегеран к получению ядерного оружия. Исламская Республика опровергает такие заявления, заверяя, что не предпринимались попытки обогатить уран выше 60%.



"В последние дни у нас состоялись конструктивные и многообещающие обсуждения с делегацией МАГАТЭ, уже находящейся в Иране. Есть надежда, что эта поездка послужит основой для более тесного сотрудничества и более ясного горизонта между Ираном и МАГАТЭ", — подчеркнул Камалванди.

