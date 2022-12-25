



Глава МАГАТЭ подвел итоги визита в Москву

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подвел итоги своего визита в Москву для переговоров по поводу Украины.



По его словам, речь на встрече с директором Росатома Алексеем Лихачевым шла о создании защитной зоны вокруг оккупированной силами РФ Запорожской атомной электростанции.



"Дипломатические усилия по созданию зоны ядерной безопасности и безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции в Украине продвигаются с целью согласования и внедрения крайне необходимого мероприятия в ближайшее время", - отметил Гросси.



Он добавил, ключевым является то, что зона сосредоточена исключительно на предотвращении ядерной аварии.



"Продолжаю свои усилия по достижению этой цели с чувством чрезвычайной неотложности. ЗАЭС находится на активной линии фронта в разгар масштабной войны, поэтому ситуация остается крайне нестабильной и потенциально опасной", - добавил Гросси.



