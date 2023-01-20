



Глава МАГАТЭ ответил Медведеву: "Ядерную войну невозможно выиграть"

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прокомментировал недавнее заявление заместителя председателя совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что "ядерные державы не проигрывают крупных конфликтов".



Как сообщает УНН, в интервью Fox News Гросси заявил, что ядерную войну выиграть невозможно. Глава МАГАТЭ выразил надежду, что в войне в Украине не будет использовано ядерное оружие.



"Кто-то сказал, что ядерную войну невозможно выиграть и ее никогда нельзя вести. И я считаю, что это правда, поэтому не выношу суждения о комментариях высокопоставленных чиновников любой страны. Один из способов избежать этого - убедиться, что нет ядерных аварий. Конечно, я надеюсь, что в ходе этого конфликта не будет использоваться ядерное оружие, абсолютно", - сказал Гросси.