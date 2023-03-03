



Глава МАГАТЭ отправился в Тегеран: что известно



В пятницу, 3 марта, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Тегеран.



По данным Reuters, в аэропорту его встретил заместитель главы Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.



В ходе своего визита Гросси проведет встречи с руководством Исламской Республики, чтобы обсудить сотрудничество между МАГАТЭ и Ираном.



Его поездка состоялась после того, как на прошлой неделе в МАГАТЭ сообщили, что Иран увеличил уровень обогащения урана до 84-процентной чистоты, что приближает Тегеран к получению ядерного оружия.



Исламская Республика опровергает такие заявления, заверяя, что не предпринимались попытки обогатить уран выше 60%.



