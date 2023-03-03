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Глава МАГАТЭ отправился в Тегеран: что известно
03.03.2023 15:37 Алина Груднева

Глава МАГАТЭ отправился в Тегеран: что известно


В пятницу, 3 марта, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Тегеран.

По данным Reuters, в аэропорту его встретил заместитель главы Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

В ходе своего визита Гросси проведет встречи с руководством Исламской Республики, чтобы обсудить сотрудничество между МАГАТЭ и Ираном.

Его поездка состоялась после того, как на прошлой неделе в МАГАТЭ сообщили, что Иран увеличил уровень обогащения урана до 84-процентной чистоты, что приближает Тегеран к получению ядерного оружия.

Исламская Республика опровергает такие заявления, заверяя, что не предпринимались попытки обогатить уран выше 60%.

 

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