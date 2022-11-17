



Глава МАГАТЭ надеется посетить Тегеран

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что он надеется, что запланированный визит в Тегеран в рамках расследования следов урана, обнаруженных в Иране, все же состоится.



Об этом сообщает AFP.



МАГАТЭ уже давно настаивает на том, чтобы Иран дал ответы о наличии незаявленных ядерных материалов, обнаруженных на трех объектах.



Гросси заявил, что в агентстве надеются, что "техническое совещание", направленное на решение нерешенных вопросов, состоится.



Он отметил, что теперь "некоторые сомнения" нависают над визитом высокопоставленных чиновников агентства, но добавил, что надеется, что Иран сможет "прояснить" это.