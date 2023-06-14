



Глава МАГАТЭ Гросси пока остается в Украине

Визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси на оккупированную Россией Запорожскую АЭС, планировавшийся в среду, отложен из соображений безопасности. об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.



"Гросси в Украине. Вопрос с его визитом на ЗАЭС должен решиться в ближайшие дни. Я не могу давать оценку ситуации - идут боевые действия, и ситуацию оценивают военные. Это ответственность за жизнь",- сказал он в комментарии журналистам.



При этом он отметил, что очень надеется на визит Гросси на ЗАЭС.



"Есть надежда, что оккупанты дадут МАГАТЭ какие-то адекватные ответы на вопросы, что происходит на станции",- отметил Галущенко.



Он также указал, что в ходе визита планировалось провести ротацию миссии агентства на станции с увеличением ее персонального состава с 4 до 6 человек.



Напомним, Гросси вчера прибыл в Украину и провел встречу з президентом Владимиром Зеленским. Сегодня он должен был посетить ЗАЭС.