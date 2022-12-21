



Глава МАГАТЭ едет в Москву для обсуждения ситуации на Запорожской АЕС

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в четверг, 22 декабря, посетит Россию для обсуждения вопроса о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС на юге Украины, сообщают российские источники.



Ситуация на ЗАЭС, захваченной в начале войны российскими войсками, грозит международной радиактивной катастрофой, предупреждают власти Украины и международные эксперты.



Россия завезла на территорию станции тяжелые орудийные установки и ведет строительство сооружений неясного применения возле блока-хранилища отработанного ядерного топлива.



Киев обвиняет Москву в создании предпосылок к ядерной катастрофе.



Россия со своей стороны утверждает, что ЗАЭС не раз подвергалась обстрелам ВСУ.



Несколько месяцев назад МАГАТЭ добилось допуска своих экспертов на территорию атомной станции.



По информации Кремля, встреча главы агентства Гросси с российским президентом Владимиром Путиным не запланирована.