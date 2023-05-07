



Глава Лиги арабских государств: Асад может посетить саммит, “если пожелает”

Президент Сирии Башар аль-Асад может принять участие в саммите Лиги арабских государств в конце этого месяца, “если он того пожелает”, заявил в воскресенье генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абул Гейт после того, как Сирия была повторно принята в Лигу.



Отвечая на вопрос о том, может ли Асад участвовать в саммите в Саудовской Аравии, Абул Гейт сказал на пресс-конференции в Каире: “Если он пожелает, потому что Сирия, начиная с сегодняшнего вечера, является полноправным членом Лиги арабских государств, а с завтрашнего дня утром они имеют право занимать любое место”.



“Когда приглашение будет отправлено принимающей страной, Королевством Саудовская Аравия, и если он захочет участвовать, он будет участвовать”, — добавил он.

