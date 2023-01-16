



Глава ЛГБТ-ассоциации о высказываниях Смотрича: "Он и гомофоб, и расист"

После высказываний лидера религиозных сионистов Бецалела Смотрича о его отношении к ЛГБТ и гомофобной политике, которую он собирается вести,

глава правозащитной ЛГБТ-ассоциации Ран Шалхаби сказал "Одержимость Смотрича гей-сообществом, наконец, открывает перед его избирателями правду: он не только гомофоб, но и расист".



Ассоциация за права ЛГБТ опубликовала данные исследования, показывающие, что 92% традиционалистов в Израиле хотят сохранить права ЛГБТ.

