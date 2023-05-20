



Глава КСИР грозит “последним ударом” по США в связи с убийством Сулеймани

Командующий КСИР иранский генерал Хоссейн Салами в пятницу пригрозил США в связи с убийством иранского генерала более трех лет назад, пообещав вытеснить американские войска с Ближнего Востока.



“Хотя американцы убили Хаджа Касема Сулеймани, они получили первый удар и теперь получают второй удар, который представляет собой не что иное, как их постепенный уход из региона”, – заявил Салами. “Последний удар по ним еще не нанесен”.



Президент Ирана Эбрагим Раиси в январе также выступил с угрозами в адрес США во время церемонии, посвященной трехлетию со дня смерти Сулеймани.

“Убийцам и сообщникам помощи не будет”, – сказал Раиси .



Сулеймани, архитектор региональной военной деятельности Ирана, был убит в результате удара американского беспилотника в соседнем Ираке. Сторонники иранской теократии считают его национальной иконой. Генерал, который руководил элитным отрядом “Аль-Кудс” Революционной гвардии Ирана, помогал вооружать, обучать и руководить вооруженными группами по всему региону, включая шиитские ополчения в Ираке, бойцов в Сирии и Йемене, ливанскую террористическую группировку “Хизбалла” и террористические группировки в ПА и Газе.