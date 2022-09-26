



"Глава" Крыма: "Скоро будет не СВО, а контртеррористическая операция"

"Глава" Крыма Сергей Аксенов высказался по поводу проведения "референдумов" в "Л/ДНР" и на захваченных российскими силами территориях Херсонской и Запорожской областей.



"По-прежнему придерживаюсь мнения, что освобожденные территории можно было бы присоединить и без референдумов. Это, по сути, обычная формальность, жители регионов уже давно определились в своём законном выборе", - заявил Аксенов.



Кроме этого, "глава" Крыма считает, что "скоро удет пройдена определённая точка невозврата".



"Обретение нового статуса для освобожденных территорий положит конец неопределенности. Они станут полноценными субъектами Российской Федерации. А мы фактически будем проводить уже не СВО, а контртеррористическую операцию на своих территориях", - подчеркнул он.





Напомним, что мировые лидеры не признают результатов "референдумов", проводимых Россией на украинских территориях.