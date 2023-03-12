



Глава коалиции: юридический советник возомнила себя шерифом Израиля



Председатель коалиции Офир Кац в ходе обсуждения закона об отстранении главы правительства сделал несколько важных заявлений.



Кац заявил: "Мы не позволим вам совершить правительственный переворот с помощью всевозможных юридических заморочек, юридических изобретений только для государства Израиль. Ни в одной стране нет такого, чтобы юридический советник отстранил премьер-министра иначе как по состоянию здоровья.



Я не помню, чтобы на выборах был бюллетень от партии, возглавляемой Гали Бахарав-Миара. Она считает себя шерифом страны, думает, что она здесь все решает, а мы ей не позволим.



С тех пор как было сформировано это правительство, каждое решение, которое она принимает, направлено против нас, это не юридический советник, это политический советник оппозиции, и мы не позволим совершить здесь правительственный переворот. Мы будем уважать волю граждан Государства Израиль".