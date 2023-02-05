



Глава коалиции продвигает закон иммунитета для глав местных органов власти



Глава коалиции, член Ликуда Офир Кац продвигает предложение, согласно которому главы местных органов власти или главы региональных советов будут пользоваться иммунитетом от ареста, как и члены Кнессета.



В законопроекте, представленном Кацем после приведения к присяге Кнессета 25-го созыва, проект которого был получен Walla!, говорится, что главы местной администрации или регионального совета не могут быть арестованы полицией, за исключением случаев, когда они будут уличены "в совершении преступления, связанного с применением силы или нарушением спокойствия, или государственной изменой", формулировка, аналогичная той, которая в настоящее время существует для членов Кнессета.



Кац утверждает, что законопроект призван предотвратить ситуацию, когда главы органов власти арестовываются, но после многих лет "исчерпывающих процедур с них снимаются все подозрения". По его словам, период содержания под стражей вредит функционированию муниципалитета и влияет на "общественное мнение". В пояснении к законопроекту говорится, что "арест, произведенный публично, может существенно навредить выборному должностному лицу. Зафиксировано много случаев, когда выборные должностные лица в местных органах власти и региональных советах, оправданные по любой вине, заплатили тяжелую электоральную цену из-за ошибочного впечатления у электората созданного разбирательством".