



Глава коалиции обвинил протестующих в США “в нанесении вреда” Израилю

Глава коалиции Офир Кац из правящей партии "Ликуд" присоединился к критике антиправительственных демонстраций, планирующих выступить против премьер-министра Биньямина Нетаниягу во время его поездки в США.



"Фактически, до сегодняшнего дня те, кто протестовал против представителей правительства за рубежом и, в частности, в ООН, были ненавистниками Израиля, в демонстрациях, которые сопровождались флагами ООП", – написал Кац в Twitter.



"Теперь они приводят к тому же результату – нанесению ущерба государству Израиль".



Особое возмущение Каца вызвали демонстранты в Сан-Франциско, которые спроецировали на Алькатрас изображение Нетаниягу в оранжевой тюремной одежде, держащегося за решетку камеры. По мнению Каца, это был поступок "нескольких экстремистов, движимых ненавистью”.