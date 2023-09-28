



Глава коалиции о законе об отводе: Мы намеревались применить его немедленно

Коалиционный лидер Офир Кац из партии "Ликуд" выступил с заявлением в ответ на аргументы некоторых судей БАГАЦа на продолжающихся слушаниях по закону об отводе премьер-министра.



Несколько судей заявили, что закон является неполным, поскольку в нем не указана дата его вступления в силу, что может привести к решению суда о том, что он вступит в силу только на следующем Кнессете.



“Как инициатор законопроекта и председатель комитета Кнессета, который проводил законодательный процесс, ни у меня, ни у моих коллег не было ни малейшего сомнения в том, что мы принимаем законопроект, который вступит в силу немедленно”, – написал Кац.



“Нет места для интерпретации, которая противоречит нашей явной позиции”, – добавил он.