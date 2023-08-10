



Глава коалиции о бредовом ответе юридического советника правительства



Председатель коалиции, депутат Кнессета Офир Кац, в интервью, данном в эфире радио Галей ЦАХАЛ, коснулся закона об отстранении главы правительства, возможность отмены которого рассмотрит БАГАЦ.



"Если закон будет признан недействительным, это станет сокрушительным ударом по балансу между властями. Никогда не было просьбы юридического советника признать недействительным какой-либо основной закон, реакция Бахарав-Миара - бред . речь идет уже о серии подобных бредовых решений", - сказал Кац.