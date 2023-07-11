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Новости » Политика
Офир Кац
11.07.2023 16:17 Наталья Богинская

Глава коалиции – Бахарав-Миара: Кто превратил этих анархистов в хозяев земли?

Председатель коалиции, депутат Кнессета Офир Кац от партии “Ликуд” раскритиковал юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара во время выступления на пленуме Кнессета, заявив, что ее действия “подорвали доверие общественности к правоохранительным органам”.

По его словам, “здесь появилась группа людей, решивших, что они хозяева земли”.

“Кто превратил этих анархистов из нарушителей спокойствия, блокировщиков дорог, людей, нападающих на полицию и портящих собственность, в хозяев земли, если не юридический советник?”, – спросил депутат.

 

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