



Глава КНР Си Цзиньпин рассказал о позиции Китая по Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе трехсторонней встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и лидером Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что позиция Китая по "кризису в Украине" сводится к поддержке переговоров о мире, передает Укринформ.



"Позиция Китая по отношению к Украине сводится к поддержке переговоров о мире. Китай призывает стороны быть рациональными и совместно создавать условия для мирных переговоров", - сказал китайский лидер.



Глава КНР в ходе трехсторонней встречи также отметил, что Китай всегда самостоятельно определяет свою позицию, исходя из собственных интересов.



Си Цзиньпин подчеркнул, что на данный момент приоритетом является содействие прекращению боевых действий, а также недопущение разжигания огня и усложнения проблем.



"Китай поддерживает усилия ЕС по предложению подходов и планов политического урегулирования "кризиса в Украине", а также для построения сбалансированной, эффективной и устойчивой структуры европейской безопасности", - отметил председатель КНР.