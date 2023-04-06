Новости » Политика
Глава Китая призвал к "недопущению эскалации" в Украине
06.04.2023 13:55 Ирина Демьянова

Глава Китая призвал к "недопущению эскалации" в Украине

Китай готов вместе с Францией призвать мир к рациональности в украинском вопросе. Пекин может совместно с французской стороной призвать к "недопущению эскалации" в Украине.

Об этом заявил лидер Китая Си Цзиньпиня во время встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном.

"Обе страны призывают международное сообщество не допустить эскалации кризиса в Украине. Европа является независимым полюсом в многополярном мире, и Китай поддерживает ее стратегическую автономию", - сказал Си Цзиньпинь.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы