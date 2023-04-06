



Глава Китая призвал к "недопущению эскалации" в Украине

Китай готов вместе с Францией призвать мир к рациональности в украинском вопросе. Пекин может совместно с французской стороной призвать к "недопущению эскалации" в Украине.



Об этом заявил лидер Китая Си Цзиньпиня во время встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном.



"Обе страны призывают международное сообщество не допустить эскалации кризиса в Украине. Европа является независимым полюсом в многополярном мире, и Китай поддерживает ее стратегическую автономию", - сказал Си Цзиньпинь.

