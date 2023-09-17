



Глава израильской комиссии по ядерной энергии отказался поддержать БАГАЦ

Глава Комиссии по атомной энергии Израиля (IAEC) по состоянию на воскресенье еще не ответил на просьбу других членов комиссии встать на сторону БАГАЦ в случае, если правительство откажется соблюдать какое-либо из его постановлений, сообщил "12 канал".



Бригадный генерал Моше Эдри неофициально связан с правящей партией "Ликуд". Его коллеги-члены IAEC попросили объявить вместе с другими главами израильских служб безопасности о том, что они "предпочтут царство королю", если правительство премьер-министра Биньямина Нетаниягу не проявит уважение к потенциальному решению высшей судебной инстанции по поправке об основании разумности к Основному закону.



Эдри, ранее возглавлявший Управление специальных мер Минобороны, с июля 2022 года исполняет обязанности генерального директора IAEC.



Ведущие ученые-ядерщики Комиссии по атомной энергии Израиля рассматривают возможность ухода в отставку в знак протеста против правительственного плана судебной реформы, сообщил "13 канал" два месяца назад. На сегодняшний день десять ученых все еще обсуждают, уходить в отставку или нет.



Сообщается, что эти ученые подвергаются преследованиям по всему миру из-за характера их деятельности. Из-за угроз их жизни со стороны Ирана, они находятся под охраной сотрудников служб безопасности.



В сообщении "12 канала" также говорится, что какое-либо решение скорее будет принято каждым из них в отдельности, чем согласованно единой группой.