



Глава Human Rights Watch обвиняет Израиль в "нарушении прав человека"

Новая глава Human Rights Watch Тирана Хассан обвинила израильское правительство в "нарушении прав человека".



Соответствующее заявление она сделала в интервью Reuters, комментируя продвижение плана правовой реформы.



"Учитывая нынешнее состояние израильского правительства и, в частности, атаки на судебную систему, мы видим, что это правительство не соблюдает права человека", — сказала юрист.



По словам Хассан, израильское правительство, под руководством Биньямина Нетаниягу, якобы нарушает права человека в отношении собственного народа.

