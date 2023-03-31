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Глава Human Rights Watch обвиняет Израиль в "нарушении прав человека"
31.03.2023 21:38 Алина Груднева

Глава Human Rights Watch обвиняет Израиль в "нарушении прав человека"

Новая глава Human Rights Watch Тирана Хассан обвинила израильское правительство в "нарушении прав человека".

Соответствующее заявление она сделала в интервью Reuters, комментируя продвижение плана правовой реформы.

"Учитывая нынешнее состояние израильского правительства и, в частности, атаки на судебную систему, мы видим, что это правительство не соблюдает права человека", — сказала юрист.

По словам Хассан, израильское правительство, под руководством Биньямина Нетаниягу, якобы нарушает права человека в отношении собственного народа.
 

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