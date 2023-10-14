



Глава ХАМАСа обвинил Израиль в “военных преступлениях” в Газе

Глава ХАМАСа Исмаил Ханийе обвинил Израиль в “совершении военных преступлений и препятствовании поступления гуманитарной помощи в Газу”, в то время как Израиль наносит авиаудары по блокированной территории.



“Зверства Израиля приравниваются к военным преступлениям”, – написал он в письме, адресованном Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, которое было размещено на веб-сайте палестинской группы.



Его обвинения прозвучали через неделю после того, как террористы ХАМАС предприняли беспрецедентное нападение на приграничные поселения Израиля, убив 1300 человек, большинство из которых были мирными жителями, и увезли более 100 заложников в Газу.