



Глава ГУР: В Кремле только единицы хотят продолжать войну против Украины

По данным украинской разведки, среди тех, кто реально в Кремле принимает решение, только единицы выступают за войну против Украины. Об этом заявил в интервью глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.



“Среди тех, кто там реально принимает решение, выступает за войну в прямом смысле, остались единицы. Все понимают, что это крах, и чем быстрее это закончить, тем лучше”, – поделился Буданов.



Также, по его словам, мятеж и гибель Евгения Пригожина “не идут в плюс” российской власти.



Буданов отметил, что позиции Путина также не усилило и то, что в РФ сняли с должностей генералов, говоривших о реальной ситуации на фронте.



“Можно только аплодировать. Для нас это прекрасно”, – заявил глава ГУР.

