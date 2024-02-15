



Глава ГУР – о морском бое с "Цезарем Куниковым", прибытии F-16, поставках оружия

Российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" был уничтожен украинскими защитниками в ходе своего движения из Новороссийска в Севастополь. А еще в процессе завершения переговоры о передаче F-16, и в небе Украины они могут появиться уже весной. Наконец, поставки артсистем и боеприпасов – это первоочередная задача, и решить ее могут в течение месяца.



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Детально эти темы эксклюзивно для ICTV прокомментировал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.



Русский военный корабль "Цезарь Куников" пошел на…



Российский большой десантный корабль "Цезарь Куников", который 14 февраля уничтожили украинские защитники, направлялся из Новороссийска в Севастополь, рассказал Кирилл Буданов.



По его словам, экипаж корабля составляет 90 человек. Точную цифру, сколько из них удалось спасти, сообщат позже, поскольку поисково-спасательная операция россиян еще продолжается.



"Корабль вез груз из города Новороссийск в город Севастополь. Корабль был загружен и на переходе был уничтожен беспилотниками. Пятью, если вас это интересует. Дронами Magura V5", – уточнил начальник ГУР.



F-16 в Украине – уже скоро, финальный этап идет



На заседании "Рамштайн-19" решались сугубо технические вопросы, касающиеся истребителей F-16 – это передача и готовность инфраструктуры Украины к F-16. Кроме этого, обсуждался вопрос готовности аэродромного состава, сообщил Кирилл Буданов, заверив, что непосредственное решение о передаче их Украине принято и давно.



"Подождите – уже скоро, уже финальный этап идет... надеюсь, что именно весной их и увидим в небе", – предложил главный разведчик страны.



О поставках артсистем и боеприпасов



Поставка артиллерийских систем и боеприпасов является приоритетом для Украины. В течение месяца ситуация с ними улучшится, что облегчит боевую работу украинских защитников на фронте, рассказал Буданов.



По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время заседания "Рамштайна" сделал обоснованный доклад, где были определены основные приоритеты украинской армии.



"Понятно, что артиллерийские системы и боеприпасы – это приоритет номер один. И партнеры из разных стран озвучили – сколько и какая страна в какой промежуток времени в течение месяца сможет передать. Это значительно облегчит ситуацию для нас", – отметил начальник украинской разведки.



