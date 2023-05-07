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Глава гумпомощи ООН прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров по Судану
07.05.2023 20:15 Ирина Демьянова

Глава гумпомощи ООН прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров по Судану

Высокопоставленный представитель ООН по гуманитарным вопросам прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров о прекращении огня между воюющими суданскими генералами, в то время как в столице Судана вспыхивают перестрелки и авиаудары в начале четвертой недели боевых действий.

После того, как 15 апреля в бедной стране с историей политической нестабильности вспыхнули бои между армией и военизированными формированиями, были объявлены и быстро нарушены многочисленные соглашения о перемирии.

С тех пор в ожесточенных боях погибли сотни людей, большинство из которых были мирными жителями, тысячи были ранены, и это вызвало многочисленные предупреждения о потенциальном «катастрофическом» гуманитарном кризисе.

Более 100 000 человек уже покинули страну.

В охваченном боем Хартуме истребители бомбили позиции, в то время как перепуганные жители забаррикадировались в помещениях, пытаясь справиться с острой нехваткой воды, еды, лекарств и других предметов первой необходимости.

Через Красное море в саудовском городе Джидда ведутся переговоры о прекращении огня, что может подтолкнуть усилия по доставке гуманитарной помощи осажденному населению.

Генералы, возглавляющие противоборствующие стороны, мало говорят о переговорах, которые ведутся в Джидде со вчерашнего дня.

 

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